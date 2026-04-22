Акиньшина спровоцировала слухи о беременности и свадьбе

Оксана Акиньшина и Данила Козловский руководствуются принципом «личное — не публичное»: свои отношения не комментируют, а в соцсетях крайне редко делятся совместными снимками. Но для Super это не преграда. В распоряжении редакции оказались кадры, судя по которым актёры ожидают прибавления.

В феврале этого года Оксана и Данила в числе других ценителей искусства посетили оперу «Онегин» в парижском театре Grand Opera. На добытых Super кадрах из зрительного зала отчётливо виден живот Акиньшиной — судя по его размерам, актриса находится на серьёзном месяце беременности. В глаза бросается и ещё одна деталь — кольцо на безымянном пальце Оксаны.

Источник, приближённый к паре, подтвердил Super беременность актрисы. Впрочем, на скорое прибавление намекают и подписки Акиньшиной в социальных сетях. В Инстаграме (запрещён в РФ) она следит за аккаунтами доул, которые помогают женщинам во время беременности и родов.

В аккаунте самой Оксаны намёков на новый виток в отношениях с Данилой нет. Сам Козловский на днях удивил подписчиков публикацией, приуроченной к 39‑летию возлюбленной. Снимок, на котором Оксана позирует на фоне залива, Данила сопроводил трогательной подписью:

«С днём рождения, моя любовь», — впрочем, удивило аудиторию не публичное проявление чувств, а ракурс.

Поклонники обратили внимание на специфическое кадрирование: Оксана сфотографирована по грудь, половину снимка занимает небо. Слухи не заставили себя ждать. В Сети предположили, что пара скрывает беременность Акиньшиной.

Напомним, что Оксана и Данила вместе около шести лет. Впервые про их роман заговорили в 2020 году, когда актёры снялись в фильме «Чернобыль». Подтверждать отношения они не спешили, поэтому Super взял эту задачу на себя. В 2021‑м нашим корреспондентам удалось заснять Акиньшину и Козловского, вместе покидающих премьеру «Чернобыля».

В том же году Козловский расстался с актрисой Ольгой Зуевой, от которой у него есть дочь Ода‑Валентина. Ольга с наследницей живёт в США, куда Данила периодически прилетает.

Акиньшина, в свою очередь, воспитывает троих детей: сына Филиппа от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также дочь Эмми и сына Константина, рождённых от её второго супруга Арчила Геловани.