Певица Margo об отношении к критике: «Вообще плевать»
Певица Margo призналась, что равнодушно относится к критике в свой адрес. Ее слова передал kp.ru.
По словам певицы, она давно научилась не обращать внимание на критику со стороны окружающих. Протеже Филиппа Киркорова отметила, что считает себя не обидчивым человеком.
«Уже вот что только мне не говорили — мне вообще плевать. Я равнодушна», — поделилась исполнительница.
Певица также заявила, что обидчики смогут заслужить ее прощения только в том случае, если приобретут для нее дом. Артистка подчеркнула, что хочет получить «большой дом с большой гардеробной».
До этого певица Margo призналась в беседе с «Газетой.Ru», что надеется на воссоединение Джигана и Оксаны Самойловой, а в роман рэпера с певицей Анной Седоковой она не верит. Исполнительница придерживается мнения, что Джиган все еще любит свою бывшую супругу.
