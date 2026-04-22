Дочь Даны Борисовой уличила бывшего в пиаре на подробностях ее болезни

Полина Борисова прервала молчание после лечения в клинике. Девушка возмущена поведением своего экс-возлюбленного.

Осенью прошлого года в СМИ активно обсуждали новый роман Полины Борисовой, дочки телеведущей Даны Борисовой. Девушка закрутила интрижку с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. Сначала он просто дружили, а после признались друг другу в чувствах. Звездная мама их пару не признавала. Дана открыто высказывала недовольства в адрес мужчины.

Полина и Артур встречались недолго. Уже в начале этого года стало известно о расставании. 18-летняя девушка тогда признавалась, что ее жизнь пошла под откос. После она добровольно отправилась в реабилитационную клинику. Пока Борисова находилась на лечении, Якобсон активно общался с прессой, раздавая комментарии о ее состоянии.

Выйдя из клиники, Полина решила расставить точки над «i». В беседе с журналистами она заявила, что бывший возлюбленный попросту использует ее имя для привлечения внимания. По словам девушки, Артур давно не входит в круг ее общения и не имеет понятия о том, что происходит.