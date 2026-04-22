Известный блогер объяснил причину критики Пугачевой в России

Блогер и предприниматель Андрей Третьяков, известный как Лука ***, объяснил, почему россияне критикуют певицу Аллу Пугачеву. Причины негативного отношения к певице он назвал в беседе с проектом «Чадина», запись которой доступна во «ВКонтакте».

Третьяков предположил, что певицу стали осуждать в том числе из-за ее прошлого.

«Это абсолютно конформистский человек, который жил прекрасно при любой власти, дружил со всеми [должностными лицами]», — заявил блогер.

Он добавил, что Пугачева считала себя неприкасаемой.

Ранее Третьяков раскритиковал публичные высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Он назвал заявления телезвезды шизой и добавил, что она не сможет пройти тест на адекватность.