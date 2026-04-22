Отжатый бизнес и измены: судьба братьев Торсуевых

Культовый фильм конца 70-х прославил братьев Торсуевых на весь СССР. Им прочили большое будущее в кино, однако на годы братья отказались от актерской карьеры. Starhit вспомнил судьбу близнецов в день их 60-летия.

Легендарная картина

Владимир и Юрий Торсуевы родились 22 апреля 1966 года в Москве. Путь в кино им открыл режиссер Константин Бромберг, который искал талантливых близнецов для своего фильма — мальчики должны были уметь кататься на мопеде, петь и играть на гитаре.

«Там было три сотни близнецов со всего Советского Союза. У нас все время спрашивали, что мы умеем. Повезло, что родители с детства отдавали нас на самые разные секции, поэтому мы и спортом занимались, и на гитаре играли», — рассказывал один из братьев.

В результате Владимир сыграл серьезного и рассудительного Электроника, а Юрий — хулигана Сыроежкина. Жизнь им тогда казалась сказкой, но иногда приходилось идти на жертвы — из жгучих брюнетов подростков превратили в блондинов. Каждые 10 дней мальчикам подкрашивали волосы — раствор чудовищно пах и сжигал кожу.

Об учебе школьники практически забыли. За съемочные дни полагалась зарплата. Часть денег Торсуевы отправляли родителям, а оставшиеся — тратили как им хотелось. После выхода «Приключения Электроника» у них началась новая жизнь — фанаты заваливали братьев письмами.

После школы Торсуевы поступили в полиграфический институт, откуда их выгнали за «аморальное поведение». По словам Владимира, они ничем не отличались от других студентов — просто на них обращали больше внимания.

«Мы думали, что после "Электроника" на нас посыплется куча предложений, нас начнут приглашать на разные фильмы. Проходит год, два, три и уже заканчиваем школу, пришло время выбора, и мы поняли, что в этой профессии не дают гарантий. Можно получить диплом актера и остаться статистом в провинциальном театре. Поэтому мы решили, что профессия должна быть более конкретная», — пояснял Юрий.

После армии Торсуевы снова попытались получить высшее образование. Владимир поступил на философский факультет МГУ, Юрий — в институт стран Азии и Африки. Однако учебу братья так и не закончили, бросив ее. После этого актеры занялись бизнесом и открыли ночной клуб. Дела быстро пошли в гору, однако происходило все в «лихие 90-е» — история закончилась тем, что на знаменитостей напали бандиты, которые пригрозили закопать их в лесу.

«Я пытался бороться за справедливость. Но закончилось тем, что пришлось уносить ноги из Москвы. Застрелили бы, ждать помощи от милиции в те времена было бессмысленно», — рассказывал Торсуев.

Личная жизнь

Владимир женился шесть раз. Его жены уходили по разным причинам: как полагал актер, в основном им хотелось большего в материальном плане, а он не мог этого дать. Первая супруга, по его словам, была ведьмой. О том браке он вспоминает с ужасом, не понимая, как мог прожить с этой женщиной четыре года.

«На стенах в квартире висели бумажки с какими-то иероглифами. По углам лежали комья земли. Позже прочел в одной книжке, что земля используется для ритуалов в сатанинских культах. Когда брал веник, чтобы навести порядок, жена закатывала истерику», — делился он.

Детей в браках Владимир завести не успел, однако недолгие отношения с девушкой привели к рождению дочки Лизы. В 2019 году Торсуев отмечал, что девятилетняя девочка уже знает иностранный язык, много рисует и занимается спортивной гимнастикой.

На фоне разногласий в политике пару лет назад Владимир Торсуев развелся с пятой женой Лилией, однако в минувшем марте сообщил, что вновь расписался с ней. Он отмечал, что любовь преодолела все преграды.

У Юрия на счету всего два брака. С первой женой, Ирой, он познакомился еще в школе — пара начала жить вместе в 16 лет. Когда отношения развалились, актер вернулся к родителям. Второй брак оказался более счастливым — Наталья родила артисту двоих детей. И хотя супруги все еще вместе, в 2022 году Юрий намекнул, что относится к отношениям свободно.

«Пойти в баню с ребятами, попьянствовать и вызвать проституток — это измена? Измена — когда ты в душе изменил. Тогда кто-то скажет, что и онанизм измена… Я знаю мужиков, которые с дружбанами вызывали проституток. Считаю, что это не измена», — говорил он.

Карьера

По слухам, неудачи в работе и личной жизни привели к тому, что Торсуевы стали пить и периодически попадали в неприятные истории. «Приключения» артистов активно описывались в СМИ в 2016 году.

Так, «Электроников» периодически приглашали быть ведущими на праздниках, в ночных клубах и на корпоративах. Одно из мероприятий закончилось скандалом: Юрий не смог найти общий язык с обслуживающим персоналом заведения и устроил дебош. Артиста выгнали из заведения, и он стал бегать по проезжей части дороги с бутылкой алкоголя. Нетрезвого мужчину задержали сотрудники полиции за распитие в общественном месте.

На мероприятии для детей в Доме кино отличился Владимир. Он весь вечер выпивал и уходил в буфет, несмотря на то что Юрий просил его остаться в кинозале.

В 2011 году братья создали группу «Гараж Сыроежкина», исполняющую хиты из фильма, в том числе вырезанную из картины песню «Ты — человек». Торсуевы хотели записать альбом, однако так и не завершили работу над ним.

Позднее братья вынашивали планы устроить концерт на вершине горы Эльбрус, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннеса, но в 2017 году столкнулись с судебными исками. Оказалось, что Торсуевы взяли в кредит 400 тысяч рублей, чтобы купить дорогостоящую аппаратуру для записи музыки. Артисты не опускали руки и брались за любую работу, чтобы заработать и выплатить долги.

Со временем Торсуевы вернулись к актерству. Они снялись в проектах «Рая знает все», «Брат 3», «Все нормально». Кроме того, сейчас они участвуют в создании продолжения истории про Электроника, но дата выхода сериала остается неизвестной.