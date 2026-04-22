Сябитова рассказала, что делала пластические операции

Знаменитая сваха России Роза Сябитова призналась, что сохранить молодость ей удалось благодаря проведенным пластическим операциям.

О количестве хирургических вмешательств телеведущая умолчала.

— Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть, — отметила Сябитова в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По словам телеведущий, сейчас она поддерживает внешность при помощи различных кремов, сывороток и лосьонов.

Ранее знаменитая сваха заявила, что певице Клаве Коке стоит родить ребенка сразу после свадьбы. По словам Сябитовой, в современном мире можно совмещать работу и материнские обязанности.

В начале марта телеведущая рассказала журналисту «Вечерней Москвы», в каких проектах зрители смогут увидеть ее в этом году. На телеэкраны выйдут новые выпуски программы «Давай поженимся», где в качестве женихов и невест уже внуки тех, кто нашел любовь на известной телевизионной передаче.