Стало известно, какое наказание может грозить Элджею за пропаганду сатанизма*

Рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) может грозить административная или даже уголовная ответственность, если в его творчестве обнаружат пропаганду «сатанинских* смыслов» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено), заявил News.ru адвокат Сергей Жорин.

Активисты уже попросили проверить организаторов концерта артиста на наличие запрещенной символики. По словам защитника, российское законодательство не предусматривает наказания за мрачный сценический образ.

Однако если правоохранители усмотрят в выступлении не просто художественную провокацию, а именно пропаганду атрибутики экстремистской организации, то артиста могут привлечь по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). Жорин пояснил, что для состава необходимо доказать связь визуальных элементов с символикой запрещенного движения.

Если Элджей уже привлекался за аналогичное нарушение, повторное действие может повлечь уголовную ответственность. Теоретически можно ссылаться и на ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств), но для этого потребуется доказать специальную цель — оскорбить чувства верующих, а не просто использовать эпатажный образ. Адвокат подчеркнул, что одного возмущения активистов недостаточно: проверка возможна, но реальное наказание наступит только при доказанности конкретного состава.

Ранее сообщалось, что публикация трех шестерок в соцсетях может быть расценена как пропаганда сатанизма*, что грозит штрафом до 2 тыс. рублей или арестом до 15 суток.

* «Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено.