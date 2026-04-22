Дочь Анастасии Заворотнюк снова стала жертвой мошенников

Анна Заворотнюк, старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, рассказала в своём личном блоге, что вновь стала жертвой мошенников.

Анна поделилась, что ей часто звонят курьеры, которые по несколько раз в день привозят посылки. Поэтому, когда ей поступил очередной звонок, во время которого собеседник попросил назвать код, она решила, что разговаривает с сотрудником службы доставки. После чего без какой‑либо задней мысли назвала ему четыре цифры.

Заворотнюк сразу же проверила банковские приложения и портал «Госуслуги»: там всё было в норме. Однако спустя некоторое время на электронную почту пришло сообщение от некоего департамента — в нём утверждалось, что она якобы одобрила передачу своего имущества неизвестному мужчине.

«У меня сердце ушло в пятки, подумала, что всё — конец. Я звоню персональному менеджеру в банке. Он меня успокоил, объяснил, что пока нет ничего страшного, это только первый этап у мошенников», — поделилась Анна.

Заворотнюк добавила, что злоумышленники продолжали ей звонить, но она приняла решение не отвечать на эти вызовы.

