Лолита пожелала Лепсу вернуться к бывшей жене

Певица Лолита Милявская предрекла народному артисту России Григорию Лепсу воссоединение с бывшей женой Анной Шаплыковой.

Ее комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

«Он временно свободен. Я думаю, он никуда от своей жены не денется», — заявила Лолита.

Артистка назвала экс-супругу Лепса потрясающей женщиной и призналась, что ее расстраивают разводы коллег. Милявская добавила, что не видит ничего плохого в возвращении к бывшим, однако среди ее экс-супругов нет мужчин, к которым она хотела бы вернуться.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году, в 2003-м пара сыграла свадьбу. В браке родились трое детей — Ева, Николь и Иван. Супруги развелись в конце 2021 года.

Ранее Лепс признался, что все еще любит свою бывшую девушку 20-летнюю Аврору Кибу и надеется на возобновление отношений. Слухи о воссоединении с бывшей женой он назвал фантазиями журналистов.