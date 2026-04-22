Рэпера Элджея требуют проверить на пропаганду сатанизма*

Концерт Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), прошедший 20 марта в Подмосковье, привлек внимание общественности. Активисты пожаловались на нарушение закона артистом из-за сатанинских* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) образов на сцене, передает «Абзац».

Сцена представляла собой «образ ада», а из демонического существа вылезал «аватар исполнителя со звериным оскалом». Общественники считают, что такие образы имеют отношение к сатанизму*.

Активисты при этом утверждают, что на видео не обнаружено явных сатанинских* символов. Однако они выражают уверенность, что экспертиза предоставит необходимые доказательства. В связи с этим они намерены подать заявление в МВД с просьбой провести проверку в отношении организаторов и самого Элджея.

Ранее сообщалось, что Элджей решил ликвидировать свой бизнес в России. За четыре года фирма принесла рэперу лишь финансовые потери. По информации Telegram-канала Shot, артист зарегистрировал ООО «Итэн дрим» в 2021 году. Предполагалось выпускать безалкогольные напитки и кондитерские изделия с булочками. Однако в итоге были понесены убытки в размере 101 тысячи рублей.

