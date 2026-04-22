Дибров не выдержал: шоумен пристыдил коллег за травлю женщин

Минувшим вечером Дмитрий стал гостем столичной премии. 66-летний шоумен встал на защиту российских женщин.

Накануне в Москве прошла светская премия, гостем которой стал Дмитрий Дибров. Телеведущий появился на публике не один — его сопровождала Екатерина Гусева. Пара в последнее время стала неразлучной и регулярно посещает важные мероприятия. Дмитрий не скрывает своего восхищения спутницей, подчеркивая, что в Екатерине его покорила не только внешность, но и ум.

Сегодня шоумен опубликовал в личном блоге кадры с этого вечера. В ролике Дибров затронул болезненный вопрос отношения к женщинам. Ведущий не стал скрывать возмущения из-за поведения некоторых своих коллег, позволяющих себе грубые и унизительные высказывания в адрес прекрасного пола.

Не называя конкретных имен, Дмитрий напомнил о достоинстве и той роли, которую женщины играют в жизни общества. По его мнению, они заслуживают только восхищения.

«Российские женщины — лучшие на свете. Наши мамы, бабушки, жены и девушки держат страну на плечах, оставаясь прекрасными в любом возрасте», — подчеркнул артист.

Дмитрий Дибров пришел на премию с новой возлюбленной

Вероятнее всего, Дибров имел в виду слова Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони. Во время одного из эфиров телеведущий назвал блогершу «эскортницей».