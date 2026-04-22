Певица Цыганова обвинила администрацию президента в отмене ее концерта в ЛНР
Певица Вика Цыганова обвинила администрацию президента в отмене ее концерта в Луганске. Об этом она заявила в среду, 22 апреля, в личном блоге.
По словам артистки, документ об отмене концерта пришел за день до мероприятия. Цыганова отметила, что причиной отмены стал указ главы республики об ограничении собраний, однако театры и концертные залы республики работают в штатном режиме.
Команда артистки обратилась к главе республики Леониду Пасечнику, который заявил, что не против проведения шоу. Цыганова добавила, что указ запретить концерт пришел из администрации президента.
Ранее организаторы концерта певца и композитора Вячеслава Малежика, бывшего участника вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», забыли уведомить его об отмене выступления. Сам Малежик узнал об этом от журналистов.