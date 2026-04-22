Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

Народный артист России Филипп Киркоров перенес мощный приступ аллергии после поездки в Астрахань.

По словам звезды, виной тому оказалась местная черная икра или цветение, передает его слова Пятый канал.

«Может, я икры переел астраханской черной. (...) Я утром просыпаюсь, а у меня глаз нет. Все-все отекло», — пожаловался исполнитель.

Киркоров признался, что спасается от аллергии хитрым иностранным «гаджетом» — специальным пластырем, который наклеивается над верхней губой. Его пары помогают артисту справиться с заложенностью носа.

