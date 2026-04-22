Известный режиссер объяснил, почему россияне не готовы простить Пугачеву

Певица Алла Пугачева продолжает выражать ненависть к России в своих высказываниях о ней. Как сообщает News.ru, об этом заявил режиссер-документалист Юрий Кот, отметив, что по этой причине россияне не смогут ее простить.

Кот подчеркнул, что артистка «продолжает русофобствовать», а если человек не способен искренне раскаяться — то о прощении не может быть и речи.

«Нет ей прощения», — заключил деятель культуры.

Раскрыта оригинальная «многоходовочка» Пугачевой

Ранее СМИ сообщили, что с начала спецоперации на Украине Пугачева перевела около 120 млн рублей на счета в российских банках. Утверждается, что артистка хранит свои сбережения на вкладах, получая проценты — их набежало уже около 11,5 млн рублей. Источником денег являются авторские отчисления за песни, пенсия и надбавки за звание народной артистки СССР.