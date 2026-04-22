Оксана Самойлова дала комментарий о новой предполагаемой любви Джигана. Сейчас ему приписывают роман с Седоковой.

Анна Седокова, как полагает общественность, положила глаз на свежеразведенного Джигана. Певица недавно публично заявила, что многодетный отец звонит ей по ночам. А до этого сам рэпер признавался, что он постоянно на связи с экс-участницей «ВИА Гры».

Неудивительно, что журналисты теперь атакуют Оксану Самойлову с вопросами при любой возможности. Накануне блогерша побывала на гала-вечере, где ей пришлось снова комментировать свое отношение к возможной интрижке экс-мужа с приятельницей.

Впрочем, стойкости и хладнокровию Оксаны можно только позавидовать. Она абсолютно невозмутимо отреагировала на громкие слухи.

«Я уже вчера сказала, что, если Аня будет с Денисом, то я вообще не против, желаю им счастья, для меня все окей», — заявила она журналистам Super.

Ее ничуть не смущает тот факт, что Седокова присутствовала на их свадьбе.

«Мы тут все знакомы, что нам делать?» — задала риторический вопрос Самойлова.

При этом Оксана сохраняет долю скепсиса и не спешит поздравлять новоиспеченную пару. Она не исключает, что Седокова просто устраивает провокации.

Самойлова и Джиган развелись вопреки многочисленным прогнозам. Когда бизнеследи намекнула, что ее браку конец, почти все восприняли это как прогрев перед шоу. Но время показало, что отношения действительно рухнули.