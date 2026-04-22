Раскрыта оригинальная «многоходовочка» Пугачевой

Певица Алла Пугачева с начала спецоперации пополнила свои банковские счета в РФ на 120 млн рублей. Как сообщает «Царьград», за этими цифрами может скрываться оригинальная «многоходовочка».

По сообщениям СМИ, артистка предпочитает хранить деньги на накопительных счетах, получая пассивный доход. Только процентов по вкладам за это время «набежало» около 11,5 млн рублей. Основные источники поступлений — авторские отчисления за ротацию песен на радио и телевидении, пенсия и надбавки за звание народной артистки СССР. При этом ранее сообщалось, что Пугачева задолжала по коммунальным услугам за свою квартиру в Филипповском переулке около 100 тысяч рублей.

Телеканал отмечает, что за вкладами Пугачевой просматривается стройная и продуманная финансовая стратегия, которая в условиях противостояния элит и общественных активистов «выглядит как оригинальная многоходовочка» или подготовка к «большой игре», ставки в которой — не только репутация и статус, но и возможность вернуться.

В частности, игнорирование долгов на фоне многомиллионных банковских доходов является или «удивительной рассеянностью», или частью плана по избавлению от недвижимости в Москве. СМИ сообщали, что артистка выставили квартиру на продажу за 1,5 млрд рублей.

Тем временем глава ФПБК Виталий Бородин потребовал проверить счета Пугачевой. Он отметил, что артистка является «аффилированным лицом» со своим мужем, комиком Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Из-за этого ее счета, доходы и траты должны быть под особым контролем. Кроме того, на время проверки 120 млн рублей могут заморозить.

Подчеркивается, что слив информации о долге и многомиллионных доходах — идеальный удар по образу «народной артистки». Требование Бородина о проверке — не сколько реальная угроза деньгам Пугачевой, сколько сигнал элитам о том, что за ними следят.

«И если Пугачева планирует когда-либо вернуться (а слухи об этом появляются с завидным постоянством), то наличие крупной суммы в отечественных банках — это неплохой аргумент в переговорах. Это ее "финансовый якорь" в стране. Так сказать, не порвала связи, а законсервировала», — пишет телеканал.

Дальнейшее развитие истории зависит от того, какой сценарий будет выбран — жесткий или легкий. Так, если Росфинмониторинг заморозит счета, то Пугачева потеряет пассивный доход. Если же проверка ограничится формальностями, а про накопления забудут — тогда, скорее всего, возобновятся слухи о возвращении артистки в Россию, которые в итоге могут оказаться правдивыми.

* признан Минюстом РФ иностранным агентам.