Спор о наследстве Градского дошел до возможной эксгумации тела

Родственники музыканта Александра Градского продолжают вести судебные споры о наследстве артиста. В центре конфликта — его старшие дети Даниил и Мария, а также вдова Марина Коташенко с двумя сыновьями — Иваном и Александром.

Даниил выражает сомнения в родстве Ивана с отцом и добивается проведения генетической экспертизы. На этом фоне появились сообщения о возможном рассмотрении вопроса об эксгумации для получения ДНК-материала.

Адвокат Игорь Баранов пояснил, что в наследственных спорах суд может назначить ДНК-экспертизу, и в данном деле она может стать ключевым доказательством, подтверждающим или опровергающим родство.

Он отметил, что эксгумация является крайней мерой. В первую очередь рассматриваются альтернативные способы — использование медицинских образцов, личных вещей умершего, а также сравнительный анализ с биологическими родственниками. Эти методы могут дать высокую точность без вскрытия захоронения.

Старший сын Градского обвиняет вдову музыканта в неверности

— Я не знаю, зачем Даниил и Мария заварили эту кашу с судами. При жизни Александр Борисович купил каждому из них по квартире в Москве. Отец фактически их содержал до своего последнего вздоха, хотя и Марии, и Даниилу уже больше 40 лет, — заявила певица Анна Калашникова в беседе с «КПКПКП».

Еще в августе прошлого года Даниил Градский попытался через суд «отстранить» вдову отца Марину Коташенко, от наследства. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений. Сын Градского указал, что Коташенко воспользовалась плохим самочувствием композитора и вывезла немалую часть ценного имущества из его квартиры, чтобы оно не досталось другим наследникам.