Экс-солистка «Тату» высказалась о скандале с Кридом на премии
Экс-солистка «Тату» Лена Катина в интервью KP.RU прокомментировала громкий скандал, в котором оказался рэпер Егор Крид.
Напомним, артист недавно поплатился репутацией после концерта в Краснодаре. Музыкант прочитал зрителям лекцию за съемку на телефоны, после чего Сеть буквально взорвалась от критики и мемов, нарезанных из его монолога.
Однако Катина неожиданно встала на сторону коллеги.
«Я как артист могу сказать только одно. Очень неприятно видеть чехлы телефонов вместо лиц. Поэтому да, я тоже предпочитаю, чтобы люди наслаждались живыми эмоциями вместо того, чтобы смотреть на это через какие-то пиксели», — заявила певица.
По ее словам, когда зрители не снимают на телефоны, получается «лучший энергообмен и больше эмоций».