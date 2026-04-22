Экс-солистка «Тату» высказалась о скандале с Кридом на премии

Экс-солистка «Тату» Лена Катина в интервью KP.RU прокомментировала громкий скандал, в котором оказался рэпер Егор Крид.

Напомним, артист недавно поплатился репутацией после концерта в Краснодаре. Музыкант прочитал зрителям лекцию за съемку на телефоны, после чего Сеть буквально взорвалась от критики и мемов, нарезанных из его монолога.

Однако Катина неожиданно встала на сторону коллеги.

«Я как артист могу сказать только одно. Очень неприятно видеть чехлы телефонов вместо лиц. Поэтому да, я тоже предпочитаю, чтобы люди наслаждались живыми эмоциями вместо того, чтобы смотреть на это через какие-то пиксели», — заявила певица.

По ее словам, когда зрители не снимают на телефоны, получается «лучший энергообмен и больше эмоций».