Джиган объяснил, почему не общается со старшей дочерью после развода

Рэпер Джиган на Гала‑ужине Муз‑ТВ рассказал, почему почти не общается со старшей дочерью Ариелой после развода с Оксаной Самойловой.

© Газета.Ru

Его слова приводит издание Super.

«Она подросток. Поэтому я просто не дергаю ее. Она сейчас хочет свободы и легкости. Я общаюсь со многими родителями — они говорят, что это нормально. У нас нормальные отношения, просто я ее не беспокою по каким‑то воспитательным вопросам. Пока что я доверяю Оксане этот период ее возраста», — объяснил артист.

Рэпер признался, что ему больно из-за вынужденного отдаления от Ариелы. Артист также заявил, что, как и другие отцы, он пытается обезопасить своего ребенка.

«Что-то говорим и запрещаем какие-то вещи мы только в целях безопасности девочек», — отметил исполнитель.

До этого Оксана Самойлова призналась, что им с бывшим супругом удалось выстроить модель, по которой младшие дети живут с ними по очереди. При этом старшая дочь знаменитостей проживает только с матерью.

Джиган и Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Бизнесвумен публично поблагодарила бывшего мужа за 17 прожитых лет и четверых детей. Она призналась артисту, что больше не ощущает себя счастливой рядом с ним.

Блогерша подчеркивала, что не собирается как-то ограничивать общение детей с отцом. По словам звезды, она не имеет права так с ними поступать. У экс-супругов трое дочерей и сын: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея и 9-летняя Майя и 6-летний Давид.