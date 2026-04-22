Яна Рудковская рассказала об эксклюзивном подарке Филиппу Киркорову

Продюсер Яна Рудковская в беседе с журналистами на Гала‑ужине Муз‑ТВ рассказала, что планирует подарить Филиппу Киркорову на день рождения, который пройдёт 30 апреля. Знаменитость не стала полностью раскрывать суть подарка, однако отметила, что это будет какая‑то эксклюзивная вещь от бренда Louis Vuitton.

«У него будет эксклюзивный подарок. Я думаю, что опять все будут об этом писать. У него будет небольшой, но уникальный подарок, который в принципе невозможно купить. Это эксклюзивный арт‑объект от Louis Vuitton, которым он сможет пользоваться», — поделилась Рудковская.

Ранее Яна Рудковская публично поддержала блогера Валерию Чекалину, которая борется с раком желудка четвёртой стадии.

Продюсер выразила обеспокоенность не только состоянием здоровья знаменитости, но и судьбой её четверых детей — особенно на фоне обвинительного приговора Артёму Чекалину.