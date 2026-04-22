Расторгуев раскрыл отношение к молодым поклонникам «Любэ»

Народный артист России Николай Расторгуев заявил, что внимание со стороны молодых поклонников группы «Любэ» греет ему душу. Комментарий музыканта приводит «Пятый канал».

Певец сообщил, что молодежь называет его «дядя Коля», к чему он относится «нормально». Расторгуев подчеркнул, что юные поклонники годятся ему в сыновья, и он рад их вниманию. По его словам, молодые люди часто подходят, чтобы поблагодарить и пожать руку.

«Я прекрасно понимаю их состояние. Я тоже был молодым, и у меня тоже были люди-кумиры, к которым я вот так относился, с неким пиететом», — добавил артист.

Ранее Расторгуев признался, что не планирует подавать на американскую певицу Бейонсе в суд из-за сходства композиции Be Alive с песней его коллектива «Ты неси меня, река». Он отметил, что смысл двух композиций отличается, а значит, о плагиате говорить нельзя.