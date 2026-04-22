«Звонили из ФСБ»: Пересильд рассказала, как ее дочь пытались обмануть мошенники

Актриса Юлия Пересильд сообщила, что ее младшая дочь Мария едва не стала жертвой мошенников.

По ее словам, злоумышленники звонили девочке, представляясь сотрудниками ФСБ.

— Отходим от шока, который мы пережили за предыдущую ночь. Пока я была на съемочной смене целых 18 часов, мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям, иначе это нарушение уголовной статьи. Мы с ней много раз говорили про мошенничество. Но ей якобы звонил следователь, звонили из ФСБ, они называли имена начальников, которые реально существуют, статьи Уголовного кодекса, которые реально существуют, — поделилась она.

Она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов не взаимодействуют с детьми подобным образом. Пересильд призвала родителей чаще говорить с детьми о безопасности и указала, что подобные схемы становятся все более сложными и опасными.

Ранее пенсионерка из Москвы купила 14 слитков золота и отдала их курьеру. Сумма ущерба составила семь миллионов рублей. Подозреваемого задержали, однако слитков при нем не нашли. Пособника мошенников отправили в СИЗО.