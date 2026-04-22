Старший сын Градского обвиняет вдову музыканта в неверности

Адвокат старших детей Александра Градского Шота Горгадзе заявил о планах оспорить отцовство музыканта в отношении его младшего сына, рожденного от Марины Коташенко. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в ноябре 2021 года. Ему было 72 года.

У музыканта четверо детей - дочь и сын от третьей жены Ольги Фартышевой, а также двое сыновей от четвертой супруги - Коташенко. По данным «Комсомольской правды», наследство, оставленное Градским, сейчас заморожено. Газета подчеркивает, что у певца было «немало недвижимости» в Москве и Подмосковье.

Газета отмечает, что бывшая супруга музыканта Ольга выиграла суд по выделению супружеской доли. В связи с этим автоматически уменьшилась супружеская доля вдовы музыканта: по данным издания, сейчас она составляет около 30 процентов вместо изначальных 70 процентов.

«И это только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына», - заявил Горгадзе.

По его словам, также его клиенты хотят добиться признания вдовы недостойной наследницей. По информации «Комсомольской правды», на ДНК-экспертизе настаивает старший сын Градского.

Певца Александра Градского могут эксгумировать

Адвокат Игорь Баранов рассказал «Комсомольской правде», что в подобных ситуациях родство устанавливает судебная генетическая экспертиза ДНК, которую суд может назначить при рассмотрении спора.

Юрист добавил, что для проведения экспертизы чаще всего используются прижизненные биоматериалы, если они сохранились в медицинских учреждениях, либо личные вещи умершего, содержащие ДНК (к примеру, зубная щетка или расческа). По словам Баранова, если нет прямого образца, широко применяется сравнительное исследование с близкими родственниками - детьми, родителями, родными братьями или сестрами.