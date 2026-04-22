Бузова описала достойного ее мужчину

Певица и актриса Ольга Бузова описала мужчину, которого рассмотрела бы в качестве потенциального партнера.

Артистка рассказала об этом в интервью «Ленте.ру».

«Мне нужен сильный мужчина, который не боится сильной девушки рядом», — призналась Бузова.

Отвечая на вопрос о том, что исполнительница хита «Под звуки поцелуев» поняла о себе и отношениях, она поведала, что теперь выступает за любовь прежде всего к себе.

«Только когда ты в гармонии с собой, ты можешь построить здоровые отношения», — подчеркнула артистка.

Ранее Ольга Бузова раскрыла подробности отношений с народным артистом России Филиппом Киркоровым. По ее словам, она похожа на коллегу энергетикой, поступками и принципами.