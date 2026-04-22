Максим Фадеев переписал все имущество на жену и сына

Продюсер Максим Фадеев переписал практически все свое имущество, которое оценивается в два миллиарда рублей, на жену и сына. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Фадеев начал скупать недвижимость на пике своей карьеры, среди его активов 47 объектов в Москве и Подмосковье, стоимостью около двух миллиардов рублей. Однако сейчас практически вся недвижимость переписана на его жену Наталью Фадееву и 28-летнего сына Савву.

В собственности самого продюсера, певца и композитора осталось только техпомещение в Чапаевском переулке, которое стоит около 11 млн рублей. А его жена владеет коттеджами в элитном поселке «Резиденция Монолит» в подмосковной Истре, стоимостью 800 млн и 450 млн рублей соответственно, тремя квартирами общей площадью 114 квадратов и большой 220-метровой квартирой в ЖК бизнес-класса «Триумф-палас» в Чапаевском переулке. Также в ее собственности находятся 29 технических помещений.

При этом на сына Фадеев переписал девять технических помещений в ЖК «Триумф-палас», квадратурой 200 кв.м., которые оцениваются в 170 млн рублей, утверждает канал.

Ранее Максим Фадеев уволил всех артистов со своего лейбла Malfa и отдал им музыкальный контент в безвозмездное пользование. Всем, за исключением певицы Наргиз и Олега Майами, с которыми на тот момент велись судебные споры.

При этом, откровенно рассказывая о своих проектах, продюсер назвал группу Serebro «главным кошмаром» его жизни. Помимо этого Фадеев отметил, что песни, написанные для Наргиз, перепоет другая исполнительница.