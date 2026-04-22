Лолита откровенно рассказала о панических атаках

Лолита призналась, что страдала от панических атак из-за того, что долгое время находилась в состоянии внутреннего конфликта между гиперответственностью и желанием на всё наплевать. На Гала-ужине Муз-ТВ певица рассказала репортёрам, что именно этот конфликт привёл к ментальным трудностям, с которыми ей всё ещё приходится бороться. К счастью, рядом с артисткой всегда есть хорошие друзья, которые не дают ей надолго погрузиться в это состояние.

«Сейчас я с ними борюсь… Я могу расплакаться, потому что мне так себя жалко в эти моменты. Но у меня рядом очень хорошие друзья, и они мне не дают надолго... [Наступает] паника, и кажется, что сейчас сдохнешь», — высказалась Лолита о своих приступах.

Ранее Лолита рассказывала, что регулярно посещает психолога, поскольку не любит «неудобно жить».