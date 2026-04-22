Прохор Шаляпин обратился к оскорбившему Боню Соловьеву

Прохор Шаляпин считает, что оскорбившему Боню Соловьеву нужно лечение
Прохор Шаляпин встал на сторону Виктории Бони после того, как на нее публично наехал Владимир Соловьев.
Недавно Виктория Боня публично бросилась на амбразуру — она записала обращение к властям, в котором осветила острые проблемы. Видео блогерши вызвало резонанс. Если одни восхитились смелостью Бони, то другие обрушили на нее хейт. В числе вторых оказался ведущий Владимир Соловьев. В эфире телепрограммы он назвал ее потрепанной «ночной бабочкой» и спросил, какой у нее статус в РФ, если она проживает в Монако. Так история обрела новый виток.
Общественность переключилась на конфликт Соловьева и Бони. Многие селебрити встали на сторону Виктории, в частности, Прохор Шаляпин. Певец заступился за звезду «Дома-2» и заодно дал совет ведущему.
Телеведущий Соловьев потребовал признать Боню иноагентом
«Что касается Бони, то это тоже недопустимо оскорблять человека. Это неправильно, и конечно, мы все хотим, чтобы Владимир Соловьев понес ответственность за такие выходки», — заявил Прохор в разговоре с Teleprogramma.org.
Шаляпин посоветовал Соловьеву пройти курс лечения, если у него проблемы с самообладанием.
«Если не можешь держать себя в руках, езжай и лечи нервы. Публичное пространство обязывает к этому», — считает артист.
Прохор подчеркнул, что дело не только в Виктории, а еще и в уважении к зрителям.