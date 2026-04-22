Лену Перминову заподозрили в расставании с молодым бойфрендом Тарасом Романовым

Лену Перминову заподозрили в расставании с Тарасом Романовым. По крайней мере, именно к таким выводам пришли пользователи, заметив резкое исчезновение молодого бойфренда из соцсетей модели. Уже долгое время не появляется новых совместных фотографий Лены и Тараса, а судя по их личному блогу, время возлюбленные проводят раздельно: Перминова — с детьми, а Романов — с друзьями.

© Super.ru

К слову, последний раз пару видели при этом ещё в январе — Лена и Тарас вместе отдыхали в Куршевеле.

Никаких комментариев по этому поводу ни Перминова, ни Романов пока не давали.

Напомним, Лена Перминова развелась с бизнесменом Александром Лебедевым в 2024 году. Несмотря на расставание после 19 лет совместной жизни, Лебедев и Перминова сохранили хорошие отношения и продолжают совместно воспитывать четверых детей. После разрыва модель начала встречаться с манекенщиком Тарасом Романовым, который младше её на 10 лет.