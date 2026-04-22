Александр Васильев раскрыл свой заработок в «Модном приговоре»

Историк моды Александр Васильев в YouTube-шоу «Жемчуг» вспомнил, как его едва не сделали ведущим популярной программы «Модный приговор» еще до прихода Вячеслава Зайцева, передает «СтарХит».

По словам 67-летнего эксперта, изначально состав шоу был совершенно иным. Васильева позвали на роль обвинителя (позже ее получила Эвелина Хромченко), судьей должна была стать актриса Валентина Титова, а адвокатом — телеведущая Арина Шарапова. Однако Васильев отказался. Причиной стала не только плотная занятость, но и скромный гонорар.

«Мне сказали, сколько будут платить: около 50 тысяч рублей за программу, что сегодня примерно 500 евро. Я ответил: „Я не согласен сниматься каждый день за такие деньги!“», — поделился он.

Васильев покинул переговоры, но спустя время канал вернулся к нему уже после того, как Вячеслав Зайцев перенес инсульт прямо на съемках. За срочную замену историку моды предложили 75 тысяч за выпуск — сумма, которую он снова назвал мизерной.

Васильев согласился, но временно, а когда Зайцев пошел на поправку и захотел вернуться, уступил ему место. В итоге эксперт все же стал постоянным ведущим на долгие годы — до 2022-го. Нынешних сменщиков — Лилию Рах и Александра Рогова — он оценил критично: у одного, по его мнению, приятная речь, но мало знаний, у другой — проблемы с дикцией.