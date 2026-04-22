Онкобольная блогерша Лерчек запустила новый бренд

Онкобольная блогерша Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) покинула свою косметическую компанию Letique и запустила новый бренд косметики. Она представила соответствующий рекламный ролик.

На кадрах она показала себя в новом имидже, который обрела вынужденно, побрившись налысо в связи с лечением.

«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена. И я не знаю... Хочется просто... даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте. Мне бы хотелось, чтобы во всей этой суете, в стрессе, который проживают наши женщины 24 часа в сутки, чтобы они находили святое время для себя», – сказала Лерчек.

Новый бренд создавался на протяжении двух лет. В этом блогерше активно помогал ее избранник Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек отказалась от лечения за границей.