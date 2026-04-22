Юлия Пересильд рассказала, что ее младшую дочь атаковали мошенники

Юлия Пересильд сообщила, что её 13‑летняя дочь Мария стала жертвой телефонных мошенников. Пока артистка была на съёмочной смене, девочке звонили злоумышленники, представляясь следователями и сотрудниками ФСБ.

В личном блоге актриса призвала родителей провести профилактические беседы с детьми.

«Друзья, это очень страшно. Поговорите со своими детьми. <…> Это достаточно страшно даже для взрослого человека, а для ребёнка — особенно», — высказалась Пересильд.

Напомним, что Мария и её сестра Анна — дочери Пересильд от режиссёра Алексея Учителя. Он старше актрисы на 33 года. Пара не состояла в официальном браке.

Дочь Анастасии Заворотнюк второй раз развели мошенники

Ранее Анна объяснила, почему не хочет оставаться в школе. По словам девушки, она «очень рано повзрослела» и теперь чувствует себя в школьной среде не на своём месте. Пересильд подчеркнула, что выбор дочери — не протест и не попытка выделиться, а осознанное решение двигаться дальше.