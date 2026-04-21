Бероев признался, что им с Алферовой не удалось сохранить хорошие отношения

Актер и режиссер Егор Бероев впервые рассказал о разводе с коллегой Ксенией Алферовой.

© Вечерняя Москва

Он заявил, что разрыв отношений является всегда болезненным процессом, за который он берет на себя полную ответственность.

— Так в жизни бывает: люди разводятся, просто не договорились, по‑разному видят некоторые вещи. К сожалению, человеческие взаимоотношения нам не удалось сохранить. Но, возможно, со временем, когда страсти утихнут, мы сможем снова работать вместе, — рассказал артист в интервью «Москве 24Москве 24».

30 апреля на экраны выходит фильм «Кукла». Для Егора Бероева этот проект стал значимым не только потому, что он попробовал себя в роли режиссера, но и потому, что благодаря ему он познакомился со своей новой женой Анной Панкратовой.

11 апреля прошла мировая премьера в Японии. В Токио актер прилетел вместе с супругой. Это первый официальный их выход в свет. Они не скрывались от журналистов и позировали вместе.

Пианистка Виталина Цымбалюк‑Романовская — экс-жена актера актера Армена Джигарханяна — высказалась по поводу брака 48-летнего Егора Бероева и 21-летней балерины Анны Панкратовой. Она заявила, что никакой проблемы в их 27-летней разнице в возрасте не видит.