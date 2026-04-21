Джиган ответил на сообщения о романе с Седоковой

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, прокомментировал слухи об отношениях с певицей Анной Седоковой.

Музыкант на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 заявил, что после развода с блогершей Оксаной Самойловой пока не готов к новым отношениям.

— Не выдавайте желаемое за действительное. Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях, — передает слова артиста News.ru.

Джиган рассказал, что сейчас не поддерживает тесного общения со своей старшей дочерью Ариелой. По словам музыканта, в подростковом возрасте многие дети стремятся к независимости, и пока воспитанием девочки занимается его экс-супруга.

Савеловский суд Москвы 1 апреля официально расторгнул брак Джигана и Самойловой. Инстанция должна была рассматривать иск артиста к супруге о признании недействительным брачного договора пятилетней давности. Однако девушка пошла на уступки и заключила мировое соглашение. В связи с этим представители сторон заявили ходатайство о прекращении дела.

Позже Самойлова заявила, что развод с музыкантом был единственно верным решением: по ее словам, пара уже не могла сделать друг друга счастливыми.