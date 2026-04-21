«Нет нацистам»: политики Польши выступили против приезда Канье Уэста

Объявление о концерте Канье Уэста в польском городе Хожуве вызвало волну возмущения и привлекло внимание политиков. Об этом пишут польские «Ведомости».

Силезский стадион, где должно было пройти выступление, сообщил об отмене шоу. После этого глава польского МИД Радослав Сикорский и вице-маршал Сената Польши Магдалена Беят призвали запретить американскому рэперу въезд в страну.

Они напомнили, что Польша была одной из стран, пострадавших от фашизма.

«Он решил, что приедет пропагандировать эту свою чушь у нас, в Польше, на своем концерте. Но пусть будет ясно: в Польше нет места нацистам», — сказала Беят.

Сикорский добавил, что демократический режим имеет право защищаться от радикалов.

«Канье Уэст в Польшу не поедет. Место фашистов в тюрьме», — заявил он.

До этого Канье Уэст многократно попадал в заголовки новостей с заявлениями, в которых высказывался против евреев и одобрял действия Адольфа Гитлера.