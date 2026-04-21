Сергей Лазарев отговорил фанатку от глупого поступка на его концерте. Певец приостановил выступление, чтобы поговорить с поклонницей и убедить её не бросать в него букет цветов. Видео, на котором артист общается с девушкой, сидя на декорациях, уже разошлось по Сети.

«Не надо бросать цветы в меня, не надо. Я их в водичку поставлю, там в финале будет место», — убеждал Сергей фанатку.

Он с улыбкой отметил, что ему очень понравился букет и он хочет поставить его в своём номере.

В конце концов, букет удалось спасти, а шоу успешно продолжилось.

Ранее Сергей Лазарев признался, что воспитывает детей в строгости, поскольку переживает, что сын и дочь могут вырасти в статусе «наследников звезды». Он раскрыл, что в стенах дома он для детей «плохой полицейский». Его главная цель — вырастить адекватных людей, а не мажоров, которые считают, что мир вращается вокруг них.

Читайте также: Сергей Лазарев показал забавное видео с семейного отдыха: «Ты что, снимаешь?»