У связанной с Ярушиным компании обнаружили крупный долг

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что компания, связанная с актером Станиславом Ярушиным, должна выплатить налоговой более 300 тысяч рублей. По данным канала, речь идет об ООО «Спортунивер».

«Звездач» отмечает, что в 2020 году Ярушин «зашел в образовательный спорттех» в качестве сооснователя и инвестора. Идея заключалась в продаже курсов для людей, желающих построить карьеру в спорте, включая спортивных менеджеров и маркетологов.

По данным Telegram-канала, ООО «Спортунивер» находится в процессе ликвидации.

Ярушин получил известность после съемок в КВН и сериале «Универ». В последние годы он начал активно заниматься своей музыкальной карьерой.