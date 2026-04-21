«Смертельное впечатление»: история любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Спустя девять лет отношений актриса Паулина Андреева официально подала на развод с режиссером Федором Бондарчуком. Исковое заявление поступило мировому судье участка № 244 района Донской в Москве 15 апреля. Предварительная беседа пары назначена на 30 апреля. Слухи о разводе появились весной 2025 года, но тогда до официального развода дело не дошло. «Вечерняя Москва» рассказывает историю любви актрисы и режиссера.

Спектакль, изменивший все

Паулина покорила Бондарчука на спектакле «Номер 13D» в МХТ имени Чехова. У актрисы была юмористическая и довольно откровенная роль: она играла секретаршу Джейн Уорзингтон, которая почти все время на сцене проводила в нижнем белье.

Эффектная внешность и актерский талант приковали к себе взгляд знаменитого режиссера. Позже в беседе с журналистами он признавался, что Паулина сильно выделялась на фоне других. Вскоре после этого состоялось их личное знакомство. Даже существенная разница в возрасте — 21 год — не помешала им построить отношения.

Слухи о романе

Об их романе заговорили осенью 2015 года, тогда режиссер был женат на модели Светлане Бондарчук. В этом браке появилось двое детей. Но весной 2016 года пара обоюдно решила расторгнуть брак после 25 лет совместной жизни. Новости об их расставании подогрели слухи о романе режиссера с молодой актрисой, вскоре после развода Федор стал появляться на публике с Паулиной.

Поклонники были уверены, что новая возлюбленная Бондарчука разрушила его брак со Светланой. Но модель опровергала эти догадки, утверждая в интервью журналистам, что их семья распалась не из-за измен.

Кроме того, первая супруга режиссера признавалась, что не расстроена разводом, ведь легко отпускает людей, а на Андрееву она первая обратила внимание во время одного из спектаклей.

— Она на меня произвела смертельное впечатление. Я подумала: «Наконец-то красивая актриса появилась». И даже Феде об этом сказала. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру, настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена, — вспоминала Светлана в одном из интервью.

Критика со стороны и тайные отношения

Они предпочитали не раскрывать подробности личной жизни, но время от времени давали ответы на вопросы журналистов. В интервью режиссер рассказывал, что он ценит в Паулине порядочность, честность и отменное чувство юмора. При этом с ней нескучно, а ее манеры переносят его в прошлые столетия.

— Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность — для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла. А еще хохочем мы с ней постоянно.

Паулина признавалась, что была в ужасе от реакции людей на ее роман с Бондарчуком.

— Я моментально оказалась бесталанной актрисой. Выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например. Экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее. Бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось? — говорила она в интервью.

Свадьба

Их свадьба состоялась 17 сентября 2019 года. Но и это событие до последнего момента оставалось за завесой тайны: гостям не говорили, где состоится торжество, и попросили не распространять снимки с мероприятия в социальных сетях. Федор и Паулина символично обменялись клятвами на сцене Юсуповского дворца. На банкет в особняке Беггровых пригласили только родственников и близких. Единственное фото с торжества выложила сама Паулина в социальные сети. На снимке она стояла в свадебном платье с длинным шлейфом и фатой.

Рождение сына

Летом 2020 года в СМИ стали писать, что Паулина беременна, потому что актриса внезапно взяла паузу в работе: избранница Федора перестала появляться в новых проектах и снялась с постановок в театре. Но после появления Андреевой на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» в облегающем платье, подчеркивающем изгибы фигуры, разговоры о беременности стихли.

А в 2021 году Паулина неожиданно призналась, что они с Федором стали родителями. Актриса опубликовала «беременное» фото в своих соцсетях, которое подписала: «Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021». Но снимки малыша они не показали, снова оставив личные моменты в кругу семьи.

До 2023 года о них говорили как о примерном союзе, подмечая, что даже внешность Федора рядом с Паулиной стала лучше.

Слухи о разводе

Но в 2024 году все чаще стали мелькать новости о расставании пары, однако ни Федор, ни Паулина не комментировали их. Сначала говорили о кризисе в браке, потом о «творческих разногласиях», затем намекали на измены Паулины. Но звездная пара полгода не решалась вносить ясность для любопытной публики.

После долгого молчания Паулина решила поставить точку в этой теме. В своих социальных сетях она опубликовала пост, который гласил:

— Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждут совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина.

Затем Паулина неожиданно удалила этот пост, давая надежду неравнодушным поклонникам на воссоединение с мужем. Но на днях стало ясно, что знаменитости приняли окончательное решение расстаться: 37-летняя Андреева действительно решилась на развод.

