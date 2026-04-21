Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, в интервью Денису Пархоменко на канале «Как есть» резко ответил на слова отца, который заявил, что не собирается завоевывать чье-то доверие.

Плющенко-старший в своем заявлении сказал, что сын всегда может приехать к нему.

«Это ложь. Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. То, что пишут СМИ, — это тоже абсолютно неправда. И я нахожусь здесь, чтобы просто расставить все точки над «i», потому что я устал от этого — от лжи, от грязи, от того, что, если прямо говорить, обсирают мою семью, меня, маму, дедушку», — подчеркнул он.

Сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак — Егор Ермак — родился в 2006 году. После развода родителей в 2008 году остался с матерью, носит ее фамилию.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

