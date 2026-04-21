Лолита откровенно рассказала об интимной жизни

Певица Лолита Милявская редко выходит в свет, а интервью дает еще реже. Можно сказать, никогда. Но тут неожиданно артистка появилась на российской кинопремьере, где была взята в оборот журналистами.

«МК», разумеется не мог пропустить такой случай пообщаться со звездой. И Лолита сопротивляться не стала. В беседе она впервые рассказала о семье, мужчинах, и зачем к ней приходил домой участковый.

- Лолита, начнем с творческих новостей. Говорят, вы снимаетесь в кино в главной роли у Валерии Гай Германики...

- Да это просто уже года два мы снимаем документалку про меня. Отсняты два-три кадра, и на этом все. И мы никак не можем приступить к продолжению, потому что я для данного фильма очень скучная: работа – дом. А она все ждет, когда у меня что-то такое произойдет, чтобы это было шумно, как в ее фильме, где была любовь с бомжом. Вот если бы она снимала лет 20 назад — вот это была бы картина. А сейчас в моей жизни все пресно: я оставляю силы только на работу, а гулять некогда.

- Смотрю на вас вблизи и вижу, что вы как будто помолодели. Вы не делали себе пластику?

- Я просто отоспалась (улыбается). Плюс я же никуда не исчезала, а чтобы сделать пластику, нужно на время исчезнуть из поля зрения. Потому что появляются синяки, отеки и так далее. Просто приехал мой замечательный врач, которому я сказала, что больше не лягу под нож, потому что я плохо переношу наркоз и боюсь за свои сосуды. Это такой еще один удар по здоровью. И он мне что-то вколол, чем-то заполнил морщины, каким-то стеклобетоном (смеется), и создается ощущение, что лицо посвежело. А еще лицо чуть округлилось, потому то жареная картошка принесла свои плоды: я, видимо, поправилась.

- А какие еще новости в жизни Лолиты?

- Да особо нет у меня никаких новостей. Вон полно музыки, которую записываю, хитов с молодежью. Уже сама себе жалуюсь: набрала молодежи, ну, они очень просились, и теперь не успеваю со всеми записать музыку и хотя бы какое-то Mood video (атмосферное видео — прим.авт.) И они начинают на меня уже обижаться.

- Что насчет диет, к лету не планируете похудеть, как это делают многие?

- А я всегда, наоборот, летом поправляюсь, а зимой худею. Не знаю, может, просто жру летом больше или одни углеводы. Да одной черешни достаточно! Я ж не знала, что черешня — это углеводы. Вообще когда я была толстая, наоборот ничего не скрывала – носила платье в обтяжку. Я отношусь к этому так: что есть, то есть. Мне вообще всегда было пофиг, что обо мне говорят. Я себя принимаю любой: маленькой девочкой, дурочкой, иногда себя жалко... Ну а когда жалко, то все: давай жареной картошечки поедим.

- Рано встаете?

- Все зависит от того, когда легла. Иногда могу в восемь утра, иногда — в пять.

- А с чего утро у вас начинается?

- Иногда со швабры, иногда – с мытья туалета. Вода очень фиговая – пока накапает... А еще ненавижу пятна на унитазе, и борюсь с этим. В смысле не с пятнами, а с перфекционизмом – чтобы снова не начать драить. Такая интимная жизнь. После этого перекусываю, и начинается — телефонная трубка, организационные моменты. А когда все это поделаю, могу опять лечь спать в 12 часов утра, в час дня заснуть. Появилась у меня такая привычка в последний месяц ложиться днем спать и просыпаться до концерта часа за четыре.

- Шоу-бизнес — место непростое, как мы знаем. Вы сталкивались с завистью?

- Нет, не было такого: где вы все это берете? Меня когда спрашивают про зависть, сразу отдает душком вот этих программ, где ходят псевдо-экстрасенсы и рассказывают про родовые проклятия. Зависть свойственна только неталантливым людям. По большей части они сидят в интернете и пишут всякое непотребство. А те, кто вкалывает, у них просто нет времени завидовать — на чувства нужно иметь время, очень много времени.

- И дружба есть?

- Ну, а что со мной все дружат? Нареканий в мой адрес нет, у меня нареканий в адрес коллег тоже нет. Дружим со всеми.

- Ваша дочь Ева живет не в Москве, вы часто с ней видитесь?

- Нет, раз в три месяца. У нас доверительные отношения, но когда ее спрашиваешь, нужна ли какая-то помощь, она отвечает: «Мам, я же не попрошайка». Я думаю, что лучше бы она была попрошайкой. Порой, не могу ей угодить: иногда привезешь что-то — это не надо, то не надо. Она, кстати, фанат Валерии Гай Германики. Как-то мне сказала: «Передай ей привет. Я фанат «Школы» (скандальный сериал, вышедший в 2010 году — прим.авт.) Я была в шоке, что моя дочь, оказывается, посмотрела всю «Школу».

- А чем сейчас занимается Ева?

- Она переводит фильмы, дублирует их, но для себя. Мне хочется, чтобы она жила лучшую свою жизнь, клевую, в кайф – в этом моя задача. И совершенно мне наплевать, будет ли она работать в этой жизни или нет. Когда я увижу, что у нее возникнет желание в социуме развиваться, конечно, помогу ей. Но пока она занимается тем, что ей интересно. Четыре часа в день у нее занятия с педагогом, который ее социализирует, плюс занимается с ней английским. И пока не вижу у нее желания выходить на большую публику — ей это не нужно, так человек устроен. Ну а мне классно, когда ей хорошо, я ней хочу ей причинять вред никаким насилием. Мне бы хотелось, чтобы дочь социализировалась и в отличие от мамы прожила эту жизнь в полный кайф.

- Как обстоят дела с вашей легендарной дачей, которая находится в Болгарии?

- Давно там не была, года два туда не ездила, поэтому я на ней ничего не делаю, просто содержу ее. За дачей ухаживают специально нанятые люди. Просто у меня там три кота, из-за них, собственно, ее и содержу.

- Вокруг вас большое количество поклонников мужского пола. Удалось ли кому-то растопить ваше сердце, назовем это так?

- Да некому: одно дерьмо вокруг плавает! Может, где-то хорошие и есть — вы мне покажите. Мне тут приятель говорит: «А кого же тебе надо? Подошел бы тебе директор библиотеки?» Я ему ответила: «Да. И где эта библиотека»? Честно, ничего стоящего нет. Будет стоящее — будем говорить. Когда ты уже взрослая, ты просканировала его — ощущение, что у тебя это уже все было. Думаешь: «Ну, зачем? Детский сад мне не нужен». Взрослые, нормальные, приличные все с семьями. А я никогда по семьям не ходила. Тех, кто в разводе, вокруг меня нет. Вокруг меня почему-то все очень позитивные и хорошо относящиеся к женам, к подругам. Мне очень много помогают мужья моих подруг. Поэтому мои подруги с удовольствием даже пинают своих мужей мне помочь. Но я стараюсь не перебарщивать. Так что такого нет, чтобы за мной бегали мужчины. Сегодня вот участковый вломился в квартиру, но я его не пустила.

- А что он хотел?

- Перед 9 Мая был обход всего дома, хотел посмотреть, кто тут живет.

- Ну, а если бы тот самый пригласил на свидание, согласились бы?

- С хорошим да, почему бы и нет?

- Какие качестве должны быть у этого человека?

- Умный, интеллигентный, состоявшийся. Этих качеств вроде немного, но это такой джентльменский набор, с которым почти никого я сейчас не вижу.

- А если будет меньше вас зарабатывать?

- Так он в любом случае будет меньше меня зарабатывать ( смеется). Ну а что делать. Даже если будет меньше зарабатывать, главное, чтобы все равно принимал участие в каких-то расходах и имел возможность сделать мою жизнь симпатичнее и легче. Ну а олигархи все заняты, но они и геморройные. Так что с ними лучше просто дружить по-человечески.

- Ну а хорошие подарки от мужчин были в вашей жизни?

- Ну, конечно. Было время, когда я рассказывала об этих подарках, а сейчас я просто ношу их и все. Некоторые подарки, которые от мужей остались, я могла и в окно выбросить, когда разводились. Потом собирали все это. А затем прошло время, и я подумала: «А что их не носить? Уже бывшим не пахнет и прекрасно носится». Даже машина сохранилась от бывшего.

- А вы легко расставались с мужьями?

- Я раньше жила в состоянии "мне пофиг": не нравится — ушла. Сейчас на это смотришь по-другому. Сейчас я думаю, что раньше многие вещи можно было решить по-другому.