Потеря, ЭКО и поиски себя: как сложилась судьба Натальи Фриске

Наталья Фриске была близка со своей сестрой Жанной, несмотря на то что их разделяла 12-летняя разница в возрасте. Она могла бы пойти по пути родственницы, выступая в группе «Блестящие», однако гастрольная жизнь не привлекала девушку — главным приоритетом для нее оставалась семья. Starhit вспомнил биографию Натальи Фриске в день ее 40-летия.

Поиски себя

Наталья родилась 21 апреля 1986 года. Фамилию Фриске носила бабушка Натальи, а когда ее сестра Жанна прославилась под ней, то вся семья предпочла взять псевдоним. Младшая сестра знаменитости делилась, что они выросли в глухой деревне Прогрессовка Николаевской области.

В детстве Наталья посещала музыкальную школу и любила петь, однако впоследствии решила поступить на юридический факультет. Она защитила диплом по гражданскому праву и полгода стажировалась в прокуратуре, пока не поняла, что это не ее призвание.

В 00-е годы многие уверились, что Наталья продолжит дело старшей сестры на эстраде. В 2007 году она выступила вместе с «Блестящими» в Ледовом дворце: Жанне вручали MTV Russian Music Awards, а девушка решила таким образом поздравить сестру. Вскоре продюсеры коллектива взяли ее на гастроли. Мать Натальи была против, однако женщину удалось уговорить.

«Жанна сказала: "Пусть идет. Она там долго не протянет". Оказалась права. Через семь месяцев мне все надоело», — отмечала Наталья.

В дальнейшем Фриске устроилась в салон красоты, где занималась визажем, наращиваем ресниц и оформлением бровей. Кроме того, брюнетка пробовала себя в бизнесе — в 2018 году она открыла кафе на Шри-Ланке. Наталья возобновила музыкальную карьеру только после смерти сестры: выпустила с Александром Поповым трек «Две планеты», а также пела на благотворительных концертах.

Потеря сестры

7 апреля 2013 года Жанна Фриске родила от возлюбленного Дмитрия Шепелева сына Платона, а через несколько месяцев выяснилось, что у нее неоперабельная глиобластома. Многие считали, что опухоль мозга могла развиться из-за сделанного ЭКО, однако сама Жанна называла ребенка незапланированным, а ее друзья факт проведения процедуры отрицали.

Что бы ни было причиной болезни, артистка стала угасать. Жанна меняла клиники и терапию, однако улучшения были кратковременными. Наталья же поддерживала сестру.

«Порой Жанна не хотела принимать лекарства, а я в ответ могла ей нагрубить. Благодарна сестре — она изменила меня в лучшую сторону. Я же была капризная, просто ужасная девчулька. Я смотрела на нее со стороны, училась, как вести себя и не унывать», — делилась Наталья.

Певица и ее близкие верили в выздоровление, однако все способы оказались бессильны. 15 июня 40-летней Жанны Фриске не стало. Наталья жалела, что в тот день не была рядом с ней.

«13 июня я узнала, что беременна. Приехала 15 июня, чтобы рассказать об этом Жанне. Но у нее началась аллергия, поэтому меня к ней не пустили. В тот же день сестры не стало. На похоронах держалась изо всех сил. Но потом все эти нервы… Я потеряла ребенка», — негодовала визажист.

Однако на этом потери не закончились, ведь после похорон Жанны отношения между Шепелевым и ее семьей разладились. Главным на повестке дня в последние годы стоит вопрос о встречах родителей Фриске и ее сестры с Платоном. Родители Жанны говорили, что Шепелев попросту запретил им общаться с внуком. Телеведущий же утверждал, что Владимир Фриске агрессивен и представляет опасность для школьника.

Когда порядок отношений с мальчиком определили через суд, родители певицы получили всего полтора часа дважды в месяц. Они заявляли, что Шепелев не дает им видеться с внуком, а артист в ответ говорит, что родственники не приходят на встречи.

Неудачные беременности и ЭКО

Наталья уделяла много времени заботе о родителях, однако не оставляла мечту о создании собственной семьи. Впервые Фриске вышла замуж в 2010 году, за одноклассника, однако долго брак не продержался.

В 2013 году девушка вышла замуж за сотрудника МЧС Сергея Вшивкова. Супруги организовали совместный бизнес, однако со временем чувства угасли, а проблем стало слишком много.

«Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я "заработала" непроходимость труб», — рассказывала Наталья.

Супруги развелись в 2019 году, не выдержав череды испытаний. Фриске заявляла, что сама была инициатором разрыва, а позднее рассказывала, что спокойно относится к бывшему супругу.

Спустя полтора года после развода Наталья закрутила роман с парикмахером Александром Титовым. С ним Фриске наконец стала мамой, правда с помощью ЭКО. Вот только оставаться с отцом ребенка она передумала, бросив мужчину, когда еще была беременна.

Врачи предлагали назначить плановое кесарево на 7 апреля 2022-го, однако Наталья решила повременить еще сутки: чтобы не отбирать день рождения у Платона. 8 апреля у нее родилась дочь Луна. Александра она в дальнейшем называла не иначе как донором.

«Он очень несдержанный, как псих, в общем. Он меня доводил беременную до таких истерик — я боялась, что у меня случится выкидыш», — говорила Фриске о Титове.

В 2023 году Фриске начала встречаться с блогером Ислямом Малековым, который фактически заменил отца ее дочери. В декабре 2025 года влюбленные сыграли свадьбу.