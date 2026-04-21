"Ей всегда было мало". Кто мог довести до самоубийства Евгения Кунгурова

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывалась в это верить.

Основной версией гибели артиста долгое время называли самоубийство. Якобы у певца были психологические проблемы. Но в это не верил отец Евгения Виктор. Мужчина все еще пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Евгения убили в квартире, а после выбросили. В итоге Виктор добился возбуждения нового расследования.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что незадолго до трагедии виделся с Евгением Кунгуровым и его состояние ему совершенно не понравилось.

"Ровно за несколько дней до гибели мы с ним работали в Кремле на мероприятии, и он был уже сам не свой: закрытый, нервный, раздражительный. Не похожий на себя, одним словом. В гримерке у него стояла бутылка коньяка, он даже опоздал на саундчек", - припомнил продюсер.

По его мнению, к столь печальному концу Кунгурова могла подвести его вторая супруга Ирина Меледина.

"Мне кажется, как и многим знавшим его, Женю до самоубийства могла довести супруга. Понимаете, он был очень тонкий, ранимый, творческий человек. А она на него давила, требовала, причем того, что выходило за рамки разумного. Он был прекрасный семьянин, замечательный и талантливый певец. А с женой у него были постоянные конфликты на почве ревности, творчества, денег. Ей всегда было мало", - заявил Дворцов aif.ru.

По факту гибели Евгения Кунгурова возбуждено уголовное дело

К слову, в день смерти Евгения Кунгурова именно его супруга позвонила в полицию и сказала, что певец оставил ей странные послания и попросила приехать, проверить, не случилась ли беда. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили Кунгурова под окнами многоэтажки, признаков жизни он уже не подавал.