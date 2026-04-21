Родственники ушедшего из жизни певца Пьера Нарцисса вступили в настоящую «войну» за его наследство.

Мать артиста пытается не допустить, чтобы оставленное имущество попало внучке и его бывшей супруге, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мы начали борьбу, не побоюсь этого слова, войну, за наследство Пьера Нарцисса. Это дом, чайные плантации, недвижимость и иные инвестиции, которые мать Нарцисса пытается отобрать и не отдать ни внучке, ни бывшей супруге певца — никому», ― сообщил продюсер.

Он добавил, что юристы вплотную занимаются сложившейся ситуацией, и пообещал позднее раскрыть детали дела. Сейчас, по словам Дворцова, пока точно неясно, насколько затянется процесс раздела имущества певца, так как заинтересованных сторон оказалось много.

Напомним, до этого Дворцов, который при жизни Пьера Нарцисса был его продюсером и директором, сообщил, что мама и внебрачный сын певца выдвинули права на многомиллионное наследство. По его словам, речь идет о 120-130 млн рублей, причем все имущество Нарцисса осталось в Камеруне, а в России перед кончиной он все продал. Также Дворцов подчеркнул, что завещание артист составить не успел, так как и не думал об уходе из жизни. Теперь же на наследство претендуют вдова исполнителя Валерия Калачева с дочерью Каролиной, мама Нарцисса, сын Андре и его семья.

