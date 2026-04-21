Саруханов рассказал, как нейросеть украла его песню

Заслуженный артист России Игорь Саруханов в интервью для проекта kp.ru «По правде говоря» раскрыл детали инцидента с искусственным интеллектом.

Музыкант рассказал, что одна из нейросетей создала композицию, мелодия которой полностью совпала с его песней «Лодочка, плыви в озере зари». Автор сгенерированного трека, вероятно, даже не подозревал о существовании оригинала.

Саруханов отметил, что теперь ситуацией займется Российское авторское общество — нарушителя ждут суд и разбирательства. Артист подчеркнул, что нейросети стоит применять только в технических целях, но не для написания музыки или поэзии, поскольку творческий дар нельзя заменить машинными алгоритмами.

В 1979 году Стас Намин пригласил Саруханова в группу «Цветы», а спустя два года музыкант основал собственный коллектив «Круг». Настоящий всесоюзный успех пришел к нему в 1986-м с песней «Дорогие мои старики». В 1987 году вышел первый сольный альбом «Если нам по пути», задавший мягкое мелодичное направление его творчеству. Пиком сольной карьеры стала середина 1990-х, когда артист записал хиты «Музыка для дискотек» и «Скрипка-лиса» — последняя на годы стала его визитной карточкой. Всего в дискографии заслуженного артиста России насчитывается более 20 студийных альбомов и свыше 300 композиций, часть из которых он написал для других исполнителей.