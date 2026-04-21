Бледанс навестила родителей на кладбище и смутила людей: что они сказали
Эвелина Бледанс побывала на кладбище, где нашли свое последнее пристанище близкие ей люди.
Сегодня православные всего мира отмечают Радоницу — день, когда поминают родителей. Знаменитости, наравне с простыми людьми, проводят время на кладбище рядом с близкими.
Так, сегодня Эвелина Бледанс опубликовала видео, сделанное на месте погребения мамы, папы, бабушки и дедушки.
«Только я дошла до своих, и сразу солнышко вышло! Они у меня солнышки были, веселые, жизнерадостные», — сказала Эвелина.
Сначала она подошла к могиле мамы и папы, а потом представила бабушку.
«Это бабушка моя, прошла войну санитаркой, в 20-м году родилась баба Света. Вот кто из меня сделал артистку! Вот кто заставлял меня стихи с выражением читать», — поделилась Бледанс.
Затем она перешла к деду и снова к отцу и матери.
«Дед мой прошел Великую Отечественную войну. Папочка мой, Гена. Не родил, но воспитал с четырех лет! А мамочка какая красавица», — сказала артистка, протирая памятник.
Однако краткий экскурс Эвелины в историю своей семьи, сделанный прямо на кладбище, не понравился ее фолловерам. По их мнению, это слишком личное и не предназначено для посторонних глаз.
«Для чего это в ленту? Сугубо личное пространство и память», «Обязательно на камеру?», «Это то, что нужно освещать всему миру?» — смутились подписчики.