Бледанс навестила родителей на кладбище и смутила людей

Эвелина Бледанс побывала на кладбище, где нашли свое последнее пристанище близкие ей люди.

Сегодня православные всего мира отмечают Радоницу — день, когда поминают родителей. Знаменитости, наравне с простыми людьми, проводят время на кладбище рядом с близкими.

Так, сегодня Эвелина Бледанс опубликовала видео, сделанное на месте погребения мамы, папы, бабушки и дедушки.

«Только я дошла до своих, и сразу солнышко вышло! Они у меня солнышки были, веселые, жизнерадостные», — сказала Эвелина.

Сначала она подошла к могиле мамы и папы, а потом представила бабушку.

«Это бабушка моя, прошла войну санитаркой, в 20-м году родилась баба Света. Вот кто из меня сделал артистку! Вот кто заставлял меня стихи с выражением читать», — поделилась Бледанс.

Затем она перешла к деду и снова к отцу и матери.

«Дед мой прошел Великую Отечественную войну. Папочка мой, Гена. Не родил, но воспитал с четырех лет! А мамочка какая красавица», — сказала артистка, протирая памятник.

Однако краткий экскурс Эвелины в историю своей семьи, сделанный прямо на кладбище, не понравился ее фолловерам. По их мнению, это слишком личное и не предназначено для посторонних глаз.