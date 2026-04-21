Гузеева вступилась за Плетнева, которого раскритиковали из-за лишнего веса

Лариса Гузеева встала на защиту актёра Кирилла Плетнёва, который поправился на фоне проблем со здоровьем. За последние пару лет артист набрал около 40 килограммов — по его собственным словам, это произошло на фоне приёма гормональных препаратов.

Впрочем, хейтеры разбираться в причинах не стали и просто накинулись на артиста — на помощь пришла звезда шоу «Давай поженимся». В соцсетях она оставила Плетнёву милый комментарий, назвав его красивым и талантливым.

«Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек», — заявила Гузеева.

Ранее Гузееву возмутили фейковые аккаунты, которые отвечают от её имени. В подтверждение своих слов артистка разместила скриншот одного из таких профилей.

Читайте также: Лариса Гузеева рассказала о съёмках у Станислава Говорухина: «Никому не рассказывала»