Стало известно, как «выживают» за границей сбежавшие из РФ звезды

Никита Бородкин

Российские знаменитости, уехавшие из России после начала спецоперации, отметились громкими высказываниями о Родине. Однако жизнь за границей оказалась не столь радужной. Life.ru рассказал, как выживают беглые артисты.

© РИА Новости

Мария Машкова

Актриса Мария Машкова, дочь худрука театра «Современник» Владимира Машкова, после начала спецоперации, по сути, отреклась от отца. С 2016 года она живет в США. После начала СВО в начале 2022 года Машков созвонился с дочкой и попросил ее вернуться, однако та отказалась.

С тех пор Машкова не стеснялась публично критиковать Россию и ее руководство. Артистка сама признает, что ей может грозить уголовная ответственность.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — заявляла она.

При этом жизнь в США, где обосновалась Машкова, нельзя назвать прекрасной. В 2022 году она признавалась, что готова пойти на курсы медсестер, поскольку в Штатах их работа неплохо оплачивается. Кроме того, артистка рассматривала возможность подработки — проведения детских праздников и других подобных мероприятий.

Актерская карьера женщины складывается непросто. Она получает роли, но в основном эпизодических персонажей. В последнее время основной деятельностью Марии стала педагогика — с недавних пор Машкова работает помощником преподавателя актерского мастерства. При этом большая часть зарплаты уходит на налоги, а также разным агентам и менеджерам, которые ищут для нее работу в кино.

Юлия Ауг

Актриса Юлия Ауг критиковала РФ еще с 2014 года, когда публично поддержала государственный переворот на Украине. Она называла Россию тоталитарным государством и выступала в поддержку украинских террористов.

В мае 2022 года Ауг осудила спецоперацию, и заявила, что уехала жить в Эстонию. Там она поставила антироссийский спектакль с нецензурным названием, а также отметилась рядом скандальных заявлений. В 2024 году Юлия и вовсе сказала, что у нее нет русских среди родственников.

Не исключено, что к такой позиции актрису подтолкнула слава. В России с ней работали ведущие режиссеры, а в 2010 году она стала известна и за рубежом — после показа драмы «Овсянки».

Сейчас Ауг переживает финансовые трудности, проблемы с натурализацией и тоску по дому, о чем сама говорила в различных интервью. В частности, у нее до сих пор нет собственного жилья, а эстонские власти аннулировали местный паспорт из-за того, что Юлия не отказалась от гражданства РФ.

Работают таксистам и курьерами

Актер Артур Смольянинов* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) после бегства из РФ оказался невостребованным актером. Ему приходилось фактически работать за еду, играя на гитаре в подземных переходах, барах и кафе. Сейчас он дает мастер-классы по актерству, а также устроился на один из немецких каналов делать подкасты.

Комик Руслан Белый** (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который сейчас живет в Испании, недавно признался, что завидует оставшимся в РФ коллегам. Они получают высокие гонорары, а он вынужден платить за аренду и аренду втрое больше при гораздо меньших доходах.

Тем временем актер Алексей Панин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) работает доставщиком еды в США. Артист прошел долгий путь, прежде чем решился на подобную работу — пытался поставить собственный спектакль, организовывать игру в «Мафию» и даже открыть свой клуб для взрослых. Также в доставку устроился и тиктокер Даня Милохин, который сейчас живет в Дубае.

Беглый комик Александр Незлобин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) работает в США таксистом — у него никак не удается начать зарабатывать юмором. Извозом занялась и актриса Мария Шалаева — после переезда во Францию она так и не нашла для себя ролей в театре и кино.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.

** признан Минюстом РФ иностранным агентом.