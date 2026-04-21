Стало известно, как «выживают» за границей сбежавшие из РФ звезды

Российские знаменитости, уехавшие из России после начала спецоперации, отметились громкими высказываниями о Родине. Однако жизнь за границей оказалась не столь радужной. Life.ru рассказал, как выживают беглые артисты.

Мария Машкова

Актриса Мария Машкова, дочь худрука театра «Современник» Владимира Машкова, после начала спецоперации, по сути, отреклась от отца. С 2016 года она живет в США. После начала СВО в начале 2022 года Машков созвонился с дочкой и попросил ее вернуться, однако та отказалась.

С тех пор Машкова не стеснялась публично критиковать Россию и ее руководство. Артистка сама признает, что ей может грозить уголовная ответственность.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — заявляла она.

При этом жизнь в США, где обосновалась Машкова, нельзя назвать прекрасной. В 2022 году она признавалась, что готова пойти на курсы медсестер, поскольку в Штатах их работа неплохо оплачивается. Кроме того, артистка рассматривала возможность подработки — проведения детских праздников и других подобных мероприятий.

Актерская карьера женщины складывается непросто. Она получает роли, но в основном эпизодических персонажей. В последнее время основной деятельностью Марии стала педагогика — с недавних пор Машкова работает помощником преподавателя актерского мастерства. При этом большая часть зарплаты уходит на налоги, а также разным агентам и менеджерам, которые ищут для нее работу в кино.

Юлия Ауг

Актриса Юлия Ауг критиковала РФ еще с 2014 года, когда публично поддержала государственный переворот на Украине. Она называла Россию тоталитарным государством и выступала в поддержку украинских террористов.

В мае 2022 года Ауг осудила спецоперацию, и заявила, что уехала жить в Эстонию. Там она поставила антироссийский спектакль с нецензурным названием, а также отметилась рядом скандальных заявлений. В 2024 году Юлия и вовсе сказала, что у нее нет русских среди родственников.

Не исключено, что к такой позиции актрису подтолкнула слава. В России с ней работали ведущие режиссеры, а в 2010 году она стала известна и за рубежом — после показа драмы «Овсянки».

Сейчас Ауг переживает финансовые трудности, проблемы с натурализацией и тоску по дому, о чем сама говорила в различных интервью. В частности, у нее до сих пор нет собственного жилья, а эстонские власти аннулировали местный паспорт из-за того, что Юлия не отказалась от гражданства РФ.

Работают таксистам и курьерами

Актер Артур Смольянинов* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) после бегства из РФ оказался невостребованным актером. Ему приходилось фактически работать за еду, играя на гитаре в подземных переходах, барах и кафе. Сейчас он дает мастер-классы по актерству, а также устроился на один из немецких каналов делать подкасты.

Комик Руслан Белый** (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который сейчас живет в Испании, недавно признался, что завидует оставшимся в РФ коллегам. Они получают высокие гонорары, а он вынужден платить за аренду и аренду втрое больше при гораздо меньших доходах.

Тем временем актер Алексей Панин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) работает доставщиком еды в США. Артист прошел долгий путь, прежде чем решился на подобную работу — пытался поставить собственный спектакль, организовывать игру в «Мафию» и даже открыть свой клуб для взрослых. Также в доставку устроился и тиктокер Даня Милохин, который сейчас живет в Дубае.

Беглый комик Александр Незлобин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) работает в США таксистом — у него никак не удается начать зарабатывать юмором. Извозом занялась и актриса Мария Шалаева — после переезда во Францию она так и не нашла для себя ролей в театре и кино.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.

** признан Минюстом РФ иностранным агентом.