Актриса Настасья Самбурская, исполнившая роль Кристины Соколовской в сериале «Универ», рассказала о работе с коллегой Виталием Гогунским.

Артистка призналась, что ей не нравилось сниматься с ним: по ее словам, Гогунский слишком многое позволял себе на площадке.

— Реально это было невозможно. Виталий начал режиссировать! У нас был режиссер, но им возомнил себя почему-то Гогунский. А когда два режиссера, работать на два фронта очень сложно, — заявила актриса в эфире шоу «Кстати».

После выхода программы часть зрителей обратила внимание, что Самбурская обращалась несколько свысока по отношению к Гогунскому, сидевшему рядом с ней, а также к Марии Кожевниковой, которая тоже участвовала в выпуске.

В ответ актриса заявила, что прошлогоднее интервью коллеги испортило ее мнение о нем.

— После интервью Гогунского, извините, как на него еще реагировать? Радостно восхищаться отсутствием здравого смысла? — поинтересовалась Самбурская.

Ранее Виталий Гогунский заявил, что женщин «нужно изолировать от семьи в период менструации». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему артист придерживается такой точки зрения в отношении женщин.