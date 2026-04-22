Волкова заговорила о скандале с увольнением: актриса обратилась к Долиной

Недавно 44-летняя актриса лишилась работы в театре. Екатерину попросили уйти из-за ее возраста.

Пару недель назад звезда «Ворониных» Екатерина Волкова шокировала фанатов новостью: она ушла из Театра комедии. Актриса призналась, что после беседы с худруком ей пришлось написать заявление. Причина обидная — артистку назвали «старой» для ее ролей. Эта история мгновенно разлетелась по Сети. И многие встали на сторону Екатерины.

Недавно Волкова впервые за долгое время вышла в свет. Артистка посетила модную премию, на которой журналисты сразу же завалили ее вопросами о конфликте. Екатерина объяснила, что худрук не видел ее в новых проектах. По его словам, в постановке «Фигаро» героине всего 18 лет, а ей уже 44. На этом их сотрудничество и закончилось.

Звезда уверяет: без денег она не останется. Как только история стала публичной, актрисе начали предлагать работу в других местах. Волкова пока взяла паузу.

Екатерина также призналась журналистам «МК», что ее тронула поддержка Ларисы Долиной. Певица публично возмутилась поступком театра, хотя они с Катей даже не знакомы. «Я видела это видео. Мне попался кусочек, но я сначала подумала, что она говорит не про меня, так как мы не знакомы. А потом поняла, что про меня. Большое ей спасибо!» — прокомментировала Екатерина Волкова.