«Осознанная позиция»: Андрей Мерзликин ответил на слухи о молодой любовнице

Актер Андрей Мерзликин ответил на слухи о молодой любовнице. Как сообщает Starhit, он отметил, что выбрал позицию «не комментировать и не реагировать» на домыслы, чтобы не превращать свою личную жизнь «в площадку для взаимных объяснений».

Напомним, что летом 2025 года Мерзликин развелся с Анной Осокиной после почти 20 лет брака. Официально причины пара не разглашала, однако близкие опровергали слухи об измене. Супруги сохранили дружеские отношения для совместного воспитания четверых детей, которые остались с отцом в России.

Недавно в Сети распространились слухи, что Мерзликин вступил в романтические отношения с 24-летней девушкой, которая является его инструктором по скалолазанию.

«Оправдываться мне не за что. И превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я тоже не хотел бы. Поэтому и выбрал для себя „санитарную зону“: не комментировать и не реагировать. Это была осознанная позиция и я ее придерживался», — подчеркнул артист.

При этом больше всего Мерзликина задело то, что в СМИ обидели его инструктора. Он напомнил, что у нее есть семья и друзья, а самой девушке приходится оправдываться за то, чего не было.

«Вот так это и работает: домыслы моментально становятся "новостью", а под удар попадают случайные люди», — возмутился артист.

Мерзликин подчеркнул, что сейчас «берет высоту в профессии и семье — без шума и рывков, но с пониманием, куда и зачем».