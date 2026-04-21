Потеря отца, тяжелый разрыв и слова об СВО: где сейчас Петр Федоров

Во вторник, 21 апреля, актер Петр Федоров празднует 44-летие. За его плечами — более 85 ролей, режиссерский дебют и годы личных поисков. О жизни артиста рассказывает News.ru.

Карьера: от живописи до «Ласт квеста»

Федоров родился в актерской семье, но после развода родителей уехал с матерью на Алтай, где увлекся живописью. Вернувшись в Москву, он планировал поступать в Строгановку, но смерть отца изменила планы: в 1999 году он стал студентом «Щуки». Первую главную роль сыграл в фильме «101-й километр» (2001), а настоящую популярность ему принес сериал «Клуб», где он исполнил роль ловеласа Данилы Орлова.

В фильмографии Федорова — «Обитаемый остров», «Сталинград», «А зори здесь тихие...», «Ледокол», «Перевал Дятлова», «Летчик». Осенью 2023 года он дебютировал как сценарист и режиссер телесериала «Ласт квест». Сейчас актер занят в съемках нескольких проектов, включая «Холод», «Пустую комнату» и «Казино».

Личная жизнь: 14 лет с одной, планы на декрет

Федоров 14 лет прожил с моделью Анастасией Ивановой, пара рассталась в 2017 году. Актер признавался, что до сих пор дорожит теми отношениями. В 2018 году у него был роман с участницей шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой. Сейчас подробности личной жизни артист не раскрывает, но в одном из интервью признался, что хотел бы родить себе друга, как когда-то его отец. При этом он планирует временно оставить карьеру ради семьи и не брать детей на съемки.

Об СВО и отъезде

Петр Федоров не давал публичных комментариев о спецоперации, но неоднократно подчеркивал, что не собирается покидать Россию. По его словам, он не может исправить все плохое, но через свое дело старается культивировать добро. Актер также призывал режиссеров военного кино быть аккуратнее и не играть со спичками, хотя сам признается, что участвовал в съемках с автоматом, но он против войны.